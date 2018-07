Jovem cai em golpe após gastar R$ 500 em compras pelo WhatsApp

Um jovem de 19 anos perdeu R$ 500,00 após comprar roupas em um grupo de vendas do aplicativo WhatsApp, em Nova Andradina.

A vítima comprou as peças de roupas no dia 19 de junho e o responsável pela venda ficou de enviar a mercadoria via Correios.

O jovem procurou a polícia nesta segunda-feira (2), dizendo que o vendedor não cumpriu o combinado, removeu a vítima do grupo e ficou com o dinheiro. A identidade do vendedor não foi relatada no boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como estelionato.