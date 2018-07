Na tarde deste sábado (21) um acidente de trânsito envolvendo carro e moto deixou um jovem ferido, no cruzamento das ruas Cyríaco de Toledo e Rio Grande do Norte, no bairro Nova Corumbá, em Corumbá.

Segundo informações do Diário Corumbaense, o condutor da moto, de 19 anos, sofreu corte na cabeça e reclamava de dores nas costas.

A vítima da colisão recebeu o atendimento emergencial e foi removido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Guatós. O motorista do carro não se feriu.