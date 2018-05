Uma jovem de 20 anos, que não foi identificada, teve a bicicleta furtada na última terça-feira (29), no município de Três Lagoas. Para recuperar o bem, o criminoso exigiu o pagamento de R$ 200.

De acordo com o Rádio Caçula, a vítima publicou o furto em suas redes sociais e na sequência recebeu uma ligação do suposto autor, dizendo que só devolveria o bem se a jovem pagasse por ele.



Ainda segundo o site de notícias, o suposto autor chegou até mesmo passar o número da conta bancária para que a vítima fizesse a transferência do valor. O caso será investigado.