Localizado nas regiões das Moreninhas, de Campo Grande, o parque Jacques da Luz será reformado. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (16), pela prefeitura municipal. O projeto prevê a revitalização das piscinas, obras de acessibilidade, manutenção na estrutura e também de equipamentos do local.

A assinatura de autorização de abertura do processo licitatório para as obras no complexo esportivo será realizada neste sábado (18), às 15h, no parque.

A reforma será dividida em duas fases, iniciando pela revitalização das piscinas. Na segunda etapa, serão feitas obras de acessibilidade, recomposição de telhas, adequação de camarim para utilização de oficinas, reparo dos banheiros, substituição de piso cerâmico, reforma das portas de ferro e instalação de telhas anti-pássaros.

O projeto de reforma inclui ainda pintura do complexo e das quadras, manutenção da parte elétrica e hidráulica, manutenção das bombas, troca dos filtros, reparos de trincas, impermeabilização, troca dos azulejos e revestimento das piscinas. A obra, que será feita com recursos próprios, está orçada em R$ 1 milhão.