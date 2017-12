PM de Bonito atende ocorrência de violência doméstica e prende várias armas de fogo

O autor, vítima, as armas e as munições foram encaminhados para delegacia de policia local

Na manhã de sábado (9), em Bonito - a 298 km de Campo Grande, por volta das 09:00h a central de atendimento PM recebeu uma solicitação, onde a comunicante (25) informou que sua prima a vítima, de33 anos, estaria trancada dentro de casa e estaria sendo ameaçada com uma arma de fogo pelo seu esposo, o autor de também 33 anos.

De imediato a equipe de Radiopatrulha deslocou até o local, e ao chegarem depararam-se com o autor e este alegou que a vítima estava trancada no interior da residência.

Que foi realizada uma revista pessoal no autor, e após ter sido localizada em sua cintura uma pistola, este recebeu voz de prisão.

Quando a vítima viu a equipe PM no local, saiu de dentro da casa, alegando que o autor, chegou manobrando sua pistola, motivado por ciúmes.

Em vários momentos o autor ameaçou a vítima, e ainda alegava que sua arma estaria carregada com munição explosiva. A vítima alegou que o autor possuía mais armas no seu trabalho e que ela sabia onde estavam.

Já no local de trabalho do autor os policiais encontraram após relato da vítima várias armas e munições.

O autor confessou ser o proprietário das armas grande quantidade de munições.

Diante dos fatos o autor, vítima, as armas e as munições foram encaminhados para delegacia de policia local, para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao caso.