Polícia prende homem com maconha em ônibus

Ele tentou se desfazer do entorpecente jogando na lixeira do banheiro, mas foi percebido pelos policiais

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde de segunda-feira (14) um homem de 32 anos por tráfico de drogas durante fiscalização a um ônibus na rodovia MS-289, em Coronel Sapucaia.

Jonatanes de Oliveira Martins de 32 anos, transportava 4 volumes prensados de uma substância aparentando ser maconha, com peso total de 4 quilos. Ele tentou se desfazer do entorpecente jogando na lixeira do banheiro, mas foi percebido pelos policiais.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, para os procedimentos legais.