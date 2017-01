Prefeitura intensifica trabalho de recuperação da UPA Vila Almeida

Unidade foi interditada depois de alagamento no dia 16

A Prefeitura de Campo Grande intensificou os trabalhos de contenção e reparos emergenciais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida, para retomar os atendimentos em sua totalidade o mais rápido possível.A previsão é de que todo o serviço seja feito em no máximo três semanas e os atendimentos retomados.

A unidade está operando com uma equipe mínima composta por 2 médicos, 2 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem, 2 servidores administrativos, 1 farmacêutico e 1 assistente social, para atender a demanda espontânea de urgência e emergencial. Exames de Raio-x e Ultrassom também estão sendo feitos normalmente.

A unidade foi interditada na segunda-feira (16) em razão dos alagamentos dentro do prédio. A calha não suportou o volume da água da chuva e, por isso, quase todos os setores ficaram inundados, inclusive a enfermaria e área de risco.

Uma equipe de cerca de 40 pessoas está trabalhando desde terça-feira executando os reparos e fazendo a troca de calhas e forros que estavam se deteriorando sem a manutenção devida.

Na ocasião, a secretária-adjunta de Saúde, Andressa de Lucca Bento, esteve no local, juntamente com o coordenador de urgência e emergência da Sesau, Yama Higa, acompanhando as equipes de manutenção para avaliar os estragos provocados pela chuva e posteriormente definir um cronograma de reparos.