Os professores da Rede Municipal de Ensino (Reme) receberam nesta quarta-feira (19), o kit do projeto “Mulheres Inspiradoras”, em Campo Grande. Ao todo, foram entregues 386 materiais composto por livros, voltados a questões de gênero, violência contra a mulher e o combate ao machismo.

O kit é composto por cinco volumes com sete livros cada, e foram distribuídos aos professores que participaram do ciclo de palestras com a professora Giane Vieira, criadora do projeto, em julho deste ano. Os livros são destinados às escolas da Rede.

A secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes, que participou da entrega dos kits aos professores, falou da importância desse trabalho das escolas. “Tudo que vem para acrescentar, para melhorar nós abraçamos, porque não realizamos nada sozinho. É muito gratificante receber esse kit para trabalhar dentro das escolas”, disse.

Na Secretaria de Educação o projeto “Mulheres Inspiradoras” pretende levar aos estudantes da Rede, discussão e reflexão sobre as temáticas relacionadas à valorização da mulher, combate a violência e à garantia dos direitos.