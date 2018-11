A candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, pela chapa "Renova OAB", Rachel Magrini, foi a segunda convidada da série de entrevistas do JD1 Notícias com postulantes à presidência. A candidata, falou sobre sua proposta inclusão, representatividade e condições de trabalho.

Rachel disse que na chapa existem 350 nomes de advogados do interior, capital e além do Conselho Seccional, o titular e o suplente, dos membros do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), em sua diretoria também foi colocado o Conselho Seccional do Novo Advogado. A candidata afirmou em entrevista sobre a importância da OAB/MS contemplar toda a categoria e dar a devida importância aos profissionais.

A candidata deu ênfase que caso seja eleita a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional MS, será voltada para os advogados e para as condições de trabalho.

Confira a entrevista na íntegra: