O governador Reinaldo Azambuja autorizou nesta quarta-feira (21), o início da nova fase do processo de digitalização do sinal da TVE Cultura, que abrange a transmissão da TV Assembleia, o desligamento do sinal analógico na Grande Dourados e a expansão do sistema digital para mais 22 municípios, neste momento e, até o primeiro semestre de 2020, a 48 cidades.

Na ocasião, Reinaldo ainda determinou a continuidade de um processo deflagrado em 14 de agosto deste ano, quando Campo Grande, Terenos e a Grande Dourados começaram a receber o sinal digital da TVE Cultura. A data representou uma antecipação superior a dois meses do prazo dado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), para o desligamento do sinal analógico.

O diretor-presidente da Fundação Luiz Chagas de Rádio (Fertel) e TV Educativa de Mato Grosso do Sul, jornalista Bosco Martins, comemorou a implantação do sinal digital na TVE Cultura e ressaltou que o processo respeitou todos os prazos dados pela Anatel. “Graças à confiança dada pelo governo estadual e da prontidão dos parceiros da Claro/Embratel, conseguimos, já em agosto, iniciar as transmissões digitais em Campo Grande e Terenos, que foram adiadas pela agência para 31 de outubro, e, ainda, antecipamos o novo sistema na Grande Dourados, onde só entraria em operações neste mês”, afirmou Bosco.

Além do governador e de Bosco Martins, participaram da reunião o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, o gerente-executivo da Claro/Embratel, Adilson Sanches, engenheiro Consultor de Soluções, Sidelvan Freitas e o gerente de Governo da companhia, Giovani Gamba.