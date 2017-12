UFMS abre inscrições para Vestibular 2018

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul divulgou nesta segunda-feira (4), o edital do processo seletivo do vestibular 2018 para seleção de candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação, na modalidade presencial.

Os candidatos interessados podem acessar todas as informações dos Editais do Vestibular, que explicam cursos, vagas, conteúdos programáticos, pesos, notas, documentos exigidos e muito mais, no site da FAPEC, realizadora do processo seletivo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, o dia 4 de dezembro de 2017 ao dia 07 de janeiro de 2018, no endereço eletrônico vestibular.ufms.br, onde estarão disponibilizados, o formulário de inscrição e o boleto Processo Seletivo Vestibular UFMS 2018. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00.



Serão disponibilizadas neste processo seletivo 30% das vagas de ingresso nos Cursos de Graduação da UFMS, e as demais vagas (70%) serão destinadas ao Sistema de Seleção Unificada – Sisu. O ingresso no Curso de Música – Licenciatura, será diferenciado, com 100% das vagas disponibilizadas.



A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, consistirá de 60 questões objetivas de múltipla escolha, elaboradas na perspectiva interdisciplinar, envolvendo conteúdos referentes à proposta curricular para o Ensino Médio. As provas serão aplicadas no dia 21 de janeiro de 2018, das 8h às 12h, nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Para os candidatos ao curso de Música – Licenciatura, além da Prova Objetiva, será aplicada a Prova de Habilidades Musicais.



Para realizar o vestibular é obrigatório que o candidato tenha concluído, até a data prevista para matrícula, o Ensino Médio; e tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio 2017 (Enem). O candidato que estiver cursando o 1o ou o 2o ano do Ensino Médio ou equivalente somente poderá se inscrever na condição de treineiro.



Os candidatos poderão requerer, exclusivamente pela internet, entre as 8 horas de 4 de dezembro de 2017 e às 23h59min de 6 de dezembro de 2017, a isenção do pagamento da taxa de inscrição. As informações e anexos estão no edital do concurso no site da FAPEC.