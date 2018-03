O corpo do ex-diretor do Hospital Universitário, o médico João Carlos Dorsa será velado nesta segunda-feira (12). Segundo familiares, o velório começa a parir do meio dia, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande.

Dorsa morreu no final da tarde desse domingo (11), por volta das 18h. O médico estava em uma sauna, passou mal e teve uma convulsão. Segundo informações da família o ex-diretor foi vítima de um infarto do miocárdio.

O médico foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

De acordo com informações, o ex-diretor do HU tinha uma punção no braço, provavelmente referente a aplicação de algum medicamento e lesão no supercilio e no rosto, compatíveis com a queda e a convulsão.