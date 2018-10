Mauro Alberto Parra Espindola, 58 anos foi morto nesta quarta-feira (17) por volta de 12h40, vítima de um atentado a tiros de fuzil, quando transitava em sua caminhonete, pela rua Las Residentas na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, no sul do estado.

De acordo com testemunhas, a vítima foi fechada por uma caminhonete de cor branca, quando outro veículo chegou ao lado com alguns pistoleiros e efetuaram vários disparos de fuzil calibre 7.62 contra Mauro, que ficou ferido e foi encaminhado para uma clínica da cidade paraguaia. Cerca de duas horas depois do atentado, Mauro não resistiu aos ferimentos e morreu devido a gravidade dos ferimentos.

A vítima já havia sido presa no Paraguai em 2005 e foi extraditado para o Brasil, acusado supostamente por ter vínculos com Fernandinho Beira Mar, que foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão por tráfico de drogas.