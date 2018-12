Brasileiros acusados de suposta participação em pistolagem, são presos durante investigação de execução de uma mulher na cidade paraguaia de Capitan Bado, na fronteira com Coronel Sapucaia.

Luís Matheus Jose de Oliveira, 20 anos e Natanael Abreu da Silva, 26 anos foram presos nesta terça feira (4) durante busca e apreensão realizada pelos investigadores da Direção de Investigações de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai, que investigava a execução de Alba Luz Godoy Chavez, ocorrido no último dia 13 de novembro deste ano na cidade paraguaia de Capitan Bado.

Segundo informações, a dupla no momento da prisão se encontrava em uma residência situada na colônia Mariscal Lopez, na cidade de Capitan Bado, onde os investigadores apreenderam duas pistola com carregadores, um rifle e sete aparelhos celulares, rádios comunicadores e vários documentos. As armas e equipamentos foram apreendidos e encaminhado a sede do Ministério Público da cidade, e os brasileiros foram encaminhados a delegacia de polícia e posteriormente serão encaminhados ao presidio regional da cidade de Pedro Juan Caballero.