O corpo do adolescente foi encontrado no fundo da lagoa horas depois do afogamento

Aliston Vera Duarte, 15 anos, morador na aldeia Bororó em Dourados, morreu afogado no final da tarde de terça-feira (11) quando nadava na companhia de outros dois amigos, também menores, em uma lagoa localizada no interior de uma fazenda invadida. Segundo os índios, a área foi retomada por se tratar de terras indígenas.

De acordo com o Dourados News, os outros dois menores quando perceberam o desaparecimento do colega, e comunicaram as lideranças da aldeia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e após horas de buscas, o corpo do jovem foi encontrado no fundo da lagoa.

O corpo de Aliston foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde foi submetido a exame de necropsia e posteriormente liberado para sepultamento.