O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Ribas do Rio Pardo

Um motorista de uma carreta da cidade de Nova Andradina colidiu em uma anta e tombou enquanto trafegava na BR-262 próximo a cidade de Ribas do Rio Pardo, ele ficou ferido e foi encaminhado para o hospital.

As informações constam que o acidente ocorreu a altura do km 181. Depois de tombar a carreta o motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até hospital do município, mas devido a gravidade dos ferimentos ele teve de ser transferido para Campo Grande.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e constatou que a anta morreu no momento da batida. O veículo ficou bastante avariado.