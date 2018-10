Uma equipe da PMA, que trabalha na operação Padroeira do Brasil nas propriedades rurais, na prevenção ao tráfico de papagaios realizou nesta quinta-feira (11) vistoria relativa à operação Cervo-do-Pantanal, contra o desmatamento ilegal, em área coincidente com as regiões determinadas à fiscalização nesta operação, como forma de racionalização de recursos humanos e materiais.

Um campo-grandense, foi autuado em R$ 6.620,00, pelo desmatamento de 6,62 hectares, medidas com uso de GPS, em uma propriedade rural que possui no assentamento Patagônia, na área rural do município de Terenos. O desmatamento verificado por imagem de satélites ocorrera em 2015 e havia pastagem no local. Parte da madeira e tocos das árvores derrubadas ainda se encontrava no local.

O Infrator (53) responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção. O proprietário rural foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.