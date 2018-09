O pai disse aos policiais que arrancaria a cabeça do filho

Edson Batista de Souza, 38 anos, ameaçou matar a esposa Keila Feitosa, 37 anos, e foi agredido por Kevyn Souza, 18 anos. O caso aconteceu nesta terça-feira (11), em Deadapolis, após o autor da confusão aparecer na residência onde mora com a família sob efeito de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, Keila relatou a uma equipe da Polícia Militar (PM), que Edson chegou em casa na noite da última segunda-feira (10), sob efeito de drogas e a ameaçou de morte. Com medo do marido, a vítima pegou a filha de cinco anos e foi para casa da vizinha.

No entanto, na manhã de hoje, Edson avistou a esposa e correu em sua direção. Temendo por sua integridade, Keila pegou a filha mais nova e correu para a residência onde mora e se trancou no banheiro.

Irritado, Edson perseguiu a mulher e arrombou a porta da residência e posteriormente do banheiro onde Keila estava escondida. Nesse momento, o filho do casal, Kevyn apareceu e para defender a mãe e agrediu o pai.

Aproveitando a distração do marido, Keila e a filha sairam correndo da casa. Contudo, para ajudar o filho, a mulher retornou para o local. Kevyn conseguiu escapar, porém, a Edson prendeu a esposa pelo cabelo.

Conforme o registro, Keila conseguiu escapar e fugiu, entrando em uma agência dos Correios da cidade, onde acionou os policiais. Os militares foram até o local, contudo, uma vizinha do casal informou que Edson havia pulado o muro e fugido.

Momentos depois, Kevyn retornou ao local e entrou o pai tentando ligar o carro. Para evitar que ele fugisse, o filho então pegou a chave do veículo e quebrou os vidros do automóvel. Os policiais foram à residência e Edson tentou justificar a atitude, contudo, apresentou uma versão confusa e desconexa.

Na frente dos militares, Edson disse ainda que arrancaria a cabeça do filho, por conta dos estragos que ele fez em seu carro. O autor foi levado para a delegacia da região. Keila foi submetida a exames de corpo de delito, porque apresentava lesões pelo corpo. O caso será investigado.