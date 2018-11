Na manhã desta quinta-feira (1°), a polícia federal cumpriu um mandato de busca e apreensão em uma casa da Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

A ação foi empenhada devido a uma ordem da 48ª Zona Eleitoral de Chapadão do Sul, para apurar eventual local de produção de notícias falsas, as chamadas “fake news”.

Ainda no mês passado a polícia, foi até um local investigado onde havia suspeita de ser uma 'fábrica' de fake news em Campo Grande. As suspeitas eram de que as notícias falsas estariam partindo de pessoas ligadas à campanha de um dos candidatos ao cargo de governador do estado nas eleições 2018.

Em nota a assessoria da Polícia Federal da capital, informou que foi cumprido um mandado de busca e apreensão, no local, foram arrecadados dois “HDs”, um aparelho celular e um notebook;

A PF disse ainda que o proprietário do imóvel não estava em casa no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão e será posteriormente para prestar esclarecimentos.

(Matéria editada ás 11h11 para correção de informações)