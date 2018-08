Luis Carlos de Araujo Santos, 45 anos, morreu nesta quarta-feira (8), após capotar o carro que dirigia na MS-289 – próximo ao município de Amambai. No veículo estavam quase duas toneladas de maconha, que foram apreendidas e levadas para a delegacia da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, Luis trafegava na via da cidade em alta velocidade, quando uma equipe da Polícia Militar (PM) – que fazia patrulhamento pelo local –, avistou o autor e fez sinais sonoros e luminosos para que ele parasse. Contudo, o condutor seguiu em frente.

Os policiais perderam o carro de vista, no entanto, durante a ronda encontraram o veículo capotado às margens da rodovia. Ao se aproximarem, os PMs se depararam com fardos de maconha no interior do automóvel, que pesados totalizaram 1.868 kg.

Conforme o boletim, Luis estava debaixo dos fardos de drogas, que foram removidas de cima dele. O Corpo de Bombeiros foi acionado, contudo, o autor não resistiu e morreu no local do acidente.



Durante a checagem no sistema, os policiais constataram que o veículo que estava sendo conduzido por Luis tinha o registro de roubo. O carro e as drogas foram encaminhados para a delegacia de Amambai.