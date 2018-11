Jânio César dos Santos (41) tentou matar o irmão identificado como José Roberto (26) esfaqueado na cidade de Fátima do Sul. O caso ocorreu no sábado (17) e José Roberto é procurado pela polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima de 26 anos, foi encontrada deitada com sangramento no tórax no banco da praça do BNH; O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou José ao hospital Sias da cidade.

Ele foi atingido no tórax do lado esquerdo e possivelmente perfurou o pulmão. José conseguiu dizer que o próprio irmão era o autor do ferimento e a polícia militar passou a realizar diligências na região.

Devido a gravidade do ferimento José foi levado ao hospital de Dourados. Jânio ainda não foi encontrado pela polícia que registrou a ocorrência na Primeira Delegacia como lesão corporal dolosa. A faca usada no crime foi localizada e apreendida pela PM.