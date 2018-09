Na noite de sexta-feira (21) agentes Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um passageiro de ônibus de viagem transportando 16 kg de maconha, em uma fiscalização em frente a Unidade Operacional da PRF em Rio Brilhante, BR-163 km 323, quando abordaram um ônibus que faz a linha Ponta Porã – Campo Grande

De acordo com informações do O Pantaneiro, no interior do ônibus, o passageiro de 20 anos, chamou a atenção dos policiais pelo aparente nervosismo com a presença da equipe.

Em verificação às bagagens pertencentes ao passageiro, os PRFs encontraram duas malas com 17 tabletes de maconha que totalizaram 16,1kg (dezesseis quilos e cem gramas) da droga.

O homem confessou que pegou as malas na rodoviária de Dourados, de um desconhecido, e levaria até a cidade de Montes Claros-MG, onde receberia a quantia de R$ 2 mil pelo transporte.