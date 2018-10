Um motociclista morreu na tarde deste domingo (28), ao se envolver em um acidente na avenida Capibaribe, no Jardim Petrópolis, em Campo Grande. A vítima foi identificada como César Domingos de Seariano G. V. e Silva, 37 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, César conduzia uma motocicleya Suzuki quando teria se envolvido em uma colisão com um Hyundai/Tucson, que era conduzido por Ebenezer Taveira Gonçalves Neto, 45 anos.

O fato aconteceu porque o condutor da Tucson não teria obedecido a sinalização. O motorista afirmou ter olhado para a esquerda e percebeu a motocicleta em alta velocidade. Sem ter como evitar a colisão, atingiu César Domingos e arrastou a JTA Suzuki por cerca de 40 metros.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local, mas César já estava morto, antes mesmo de ser levado ao hospital.

Conforme as informações do perito Valdison Rodrigues, análises preliminares do local do crime apontam uma versão diferente da relatada pelo motorista da Tucson. “Os indícios são de que ele não parou no sinal de "Pare". A preferência era do motociclista. Mas as análises ainda são preliminares”, afirmou.

O caso agora é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor.