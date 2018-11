Oscar Leão Medina Jara, 48 anos foi preso na noite desta sexta-feira (16), após avançar o sinal vermelho, durante uma operação da Polícia Militar de Trânsito, em Campo Grande. De acordo com a polícia, ao avançar o sinal o condutor quase colidiu com uma moto. Foi pedido, então, que ele saísse do veículo, mas ele não atendeu e avançou com o veículo em direção a um dos policiais.

Apresentando sinais de embriaguez, o condutor só parou o veículo quando chegou em frente à casa dele. O motorista também estava sem a carteira de habilitação e após checagem, foi constatado que estava vencida. Ele confirmou aos policiais ter ingerido cerveja alguns minutos antes da abordagem.

De acordo com a ocorrência, o homem concordou em fazer o teste do bafômetro, porém, quando a viatura chegou com o equipamento, recusou-se. Ele então recebeu voz de prisão, e neste momento, entrou correndo na residência, batendo o portão na perna de um dos policiais que tentou impedir a fuga.

A filha dele abriu o portão, para que os policiais entrassem na casa. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro e vai responder pelos crimes de embriaguez e direção perigosa, além de desacato e desobediência. O veículo recolhido por estar com o licenciamento vencido.