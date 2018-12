A motorista estava junto com a filha no veículo e sofreram apenas ferimentos leves

Nesta segunda-feira (17), Suzana Rosalina Schmitz de Leon, 54 anos, e Mariana Schmitz de Leon, 15 anos, sofreram ferimentos leves ao se envolverem em um acidente na BR-163, entre o Distrito de Congonhas e São Gabriel do Oeste.

De acordo com informações apuradas junto a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam no veículo Ford Fiesta, e seguiam sentido São Gabriel do Oeste, quando o veículo teria saído da pista e capotado. Segundo apurou a PRF, Suzana conduzia o veículo e teria dormido ao volante, o carro saiu da pista, capotou, bateu no guard rail e parou na valeta as margens da rodovia, no sentido contrário ao que seguia.

As vítimas foram socorridas pela equipe da CCR e encaminhadas para atendimento médico no Hospital Municipal. A PRF esteve no local realizando os procedimentos necessários.