No final da tarde da terça-feira (11), a Polícia Civil do estado do Rio Grande do Sul, por meio de agentes da Delegacia de Polícia do município de Eldorado do Sul, prenderam em flagrante um homem, de 40 anos, por ser suspeito de estuprar a própria filha, de 13 anos.

De acordo com informações do site O Diário da Costa da Serra, os policiais foram coordenados pelo delegado Rodrigo Fuchshuber Caldas.

A menina compareceu na Delegacia relatando que o pai havia passado a mão em seu corpo e em suas partes íntimas, por debaixo do short, enquanto estava deitada na cama. Diante do relato da menor, os policiais foram até a residência do acusado e o conduziram até a Delegacia, sendo dada voz de prisão.

O homem já possui antecedentes por desacato e ameaça.