A droga estava à vista no porta-malas e interior do veículo

Durante um bloqueio na rodovia MS 480, na altura do km 18, nesta terça-feira (9), Policiais Militares Ambientais do Grupamento de Porto Primavera de Anaurilândia, abordaram um veiculo Honda Civic, cor branca, com placas de São Paulo, conduzido por um jovem de 31 anos, lotado de droga.

A droga estava à vista no porta-malas e interior do veículo e ao abordá-lo, e os policiais já deram voz de prisão ao traficante. Foram encontrados 787 tabletes prensados de maconha, totalizando 812 kg. O infrator confessou que pegara a droga em Dourados e estaria ganhando R$ 10.000,00 para levá-la à cidade de São Paulo, onde ele reside.

A PMA apreendeu o veículo e a droga e encaminhou juntamente com o traficante à Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.