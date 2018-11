A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta feira (1º), 300 mil maços de cigarros, no km 373 da BR 163, em Nova Alvorada do Sul/MS.

A equipe policial abordou um caminhão Volvo/FH 380, com placas de Toledo/PR, atrelado a um reboque com placa de Colorado/PR. O motorista, desceu do veículo e adentrou em um canavial ao lado da rodovia, não sendo localizado.

Ao verificarem o compartimento de carga, foram encontradas várias caixas com cigarros, totalizando 300.000 maços.

O veículo e o contrabando foram encaminhados para a Receita Federal de Campo Grande/MS.