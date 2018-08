Na tarde da terça-feira (31), um adolescente de 13 anos foi baleado no rosto, na rua Monte Alegre, no Jardim Ouro Verde, em Dourados. De acordo com o colega que manuseava o revólver, o tiro foi acidental.

Segundo informações do Dourados Agora, o tiro que atingiu a face do rapaz transfixou a nuca. O rapaz de 15 anos, que manuseava a arma, disse que tinha encontrado o revólver, um Taurus de calibre 38, em terreno baldio e já tinha retirado os projéteis e mostrava para o colega de 13 anos. Quando de repente, o revólver disparou, acertando o rosto da vítima. Ele diz que não notou que havia ficado uma "bala" na arma, já que não sabia como usá-la.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. A vítima foi encaminhada para o hospital, onde segue internada.

O menor de 15 anos foi apresentado, pelo pai, aos policiais da Radiopatrulha da Polícia Militar que o acompanhou até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Dourados.