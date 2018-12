Policiais que passavam no local flagraram o ocorrido e prenderam o suspeito

Um traficante foi preso na manhã de segunda-feira (17), depois de capotar uma caminhonete carregada com maconha no trevo de ligação entre as cidades de Nioaque e Maracaju. O caso ocorreu em Sidrolândia e policiais que passavam pelo local flagraram o acidente.

Segundo informações do Sidrolândia News, dois militares trafegavam do Distrito de Vista Alegre a Sidrolândia, quando observaram o condutor da caminhonete. O motorista aparentemente ficou nervoso ao ver a viatura policial e tentou fazer uma manobra brusca para empreender fuga. Ele perdeu o controle e capotou, espalhando tabletes de maconha no canteiro da pista.

A identidade do motorista preso não foi revelada até o momento.