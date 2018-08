Um servidor público que ainda não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta quinta-feira (9), sob suspeita de estuprar quatro crianças, em Três Lagoas.

De acordo com o site JP News, o acusado é treinador de uma escola de futebol e trabalha na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura do município.

As vítimas têm entre nove e 12 anos. Não há informações se eles eram alunos do treinador. Ele foi encaminhado para uma delegacia da cidade onde será interrogado nesta manhã.

Segundo a assessoria da Polícia Civil os detalhes da prisão do suposto estuprador serão disponibilizados no decorrer do dia.