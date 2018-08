As áreas queimadas foram medidas pelos Policiais com GPS

Uma usina sucroenergética foi autuada na quinta-feira (9) em R$ 495 mil por policiais da Policia Militar Ambiental (PMA) por mandar funcionários da empresa atearem fogo nas áreas de lavouras em fazendas arrendadas sem autorização.

Segundo a PMA, os militares da capital receberam denúncias, de que teria ocorrido incêndio em áreas plantadas de cana-de-açúcar no município de Nova Alvorada do Sul, a 45 km da cidade.

Os policiais foram ao local onde teria ocorrido o incêndio e perceberam a veracidade da denúncia. O incêndio ocorrera nos dias 3 e 4 (sexta-feira e sábado).

As áreas queimadas medidas pelos Policiais com GPS perfizeram 495 hectares, inclusive, o fogo adentrou a uma área de vegetação nativa. A empresa proprietária da cana-de-açúcar queimada na área não possuía autorização do órgão ambiental para realizar o processo de queima, até porque, existe uma norma que proíbe a queima controlada até o fim do mês de setembro.

Depois da vistoria e todos os levantamentos, a empresa infratora foi autuada administrativamente e multada em R$ 495 mil