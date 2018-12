Por unanimidade, os vereadores da Câmara de Campo Grande – 28 votos –, retiraram o aumento salarial referido ao prefeito e secretários do projeto de lei 79/18 que acrescenta e altera dispositivos à Lei Orgânica da capital. Os parlamentares optaram pela derrubada da emenda na sessão desta terça-feira (18), depois de o descontentamento da população e até mesmo do prefeito Marquinhos Trad, ter declarado ser contra devido à crise econômica.

Todas as bancadas votaram inicialmente a favor da retirada da emenda ao projeto, e após isso, os dispositivos acrescentados a lei foi aprovado por unanimidade.

Vereadores como Otávio Trad, Betinho e Carlão disseram na tribuna que a oportunidade da segunda discussão, foi louvável devido a melhor análise da situação. Betinho, por exemplo, havia votado a favor da emenda em primeira discussão.

Chiquinho Telles (PSD), que também votou a favor, disse em entrevista que a mudança foi devido ao clamor da população e que não é "feio rever os conceitos e voltar atrás quando se muda de opinião".

Os vereadores Andre Salineiro e Vinicius Siqueira que foram contra desde a apresentação da proposta, agradeceram os colegas pelo entendimento e pela reconsideração. “Eu faço uma declaração de Justiça, pois, podemos perceber essa mesma situação passando em várias cidades do país, aumentos votados em dezembro mesmo com desaprovação do povo. Eu sempre fui contrário ao aumento e agradeço a Casa por ouvir a população, e por recuar. Obrigado a população e aos vereadores”, declarou Vinicius Siqueira.

Com a emenda aprovada, todos os aumentos previstos para o poder Executivo a partir de janeiro de 2019 foram extintos. Dessa forma, outros dispositivos do projeto que, segundo os parlamentares, são benéficos à cidade continuam no projeto e seguem aprovados.