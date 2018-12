Com aprovação do plenário, projeto de lei segue para sanção do presidente Temer

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (11), o Projeto de Lei do Senado (PLS 10.160/2018) que prorroga os incentivos fiscais das Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene) pelos próximos cinco anos e do Centro-Oeste (Sudeco), também pelos próximos cinco anos. A matéria vai agora à sanção do presidente da República que tem até o último dia de mandato para assinar a nova lei.

O projeto é de autoria do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), e a Sudeco foi incluída através de uma emenda da Senadora Simone Tebet (MDB-MS), solicitando que fosse colocada como beneficiária nos mesmos moldes da Sudam e Sudene. Após aprovação no Senado, a matéria seguiu para Câmara dos Deputados, onde o deputado Dagoberto Nogueira (PDT-MS) quebrou resistências de parlamentares da esquerda, viabilizando o resultado positivo.

Com isso a redução de 75% do IR aplica-se também a projetos de instalação, ampliação, modernização ou diversificação localizados na área de atuação da região Centro Oeste, com exceção do Distrito Federal. Ainda determinou a manutenção até 2023 do subsídio de 30% para utilização de recursos para reinvestimento.

O texto também mantém a redução de 30% para empreendimentos dos setores da economia que venham a ser considerados prioritários para o desenvolvimento regional e aprovados pela Sudene ou pela Sudam, e os mesmo ainda poderão pleitear até 50% dos valores depositados para investimento em capital de giro, desde que o percentual restante seja destinado à aquisição de máquinas e equipamentos novos que façam parte do processo produtivo.