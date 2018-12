Asfaltamento da MS-178, recapeamento e 64 unidades de habitação, investimentos no valor de R$ 36 milhões

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda nesta terça-feira (11) em Bonito, onde entregará uma obra emblemática para a região da Serra de Bodoquena: a pavimentação de 17 Km da MS-178, conhecida como Estrada do Curê, beneficiando o turismo e a produção agropecuária da região.

O ato contará com a presença dos ministros Carlos Marun, da Secretaria de Governo da Presidência da República, e Vinícius Lummertz, do Turismo.

O asfaltamento do último trecho de revestimento primário da MS-178, permitindo acesso aos empreendimentos turísticos e o escoamento do agronegócio, é considerado estratégico do ponto de vista viário ao encurtar distâncias entre Bonito a Jardim e Porto Murtinho.

A obra foi paralisada por 15 anos e integra o programa Obra Inacabada Zero, lançado no início do governo atual. Foram investidos 21,2 milhões de recursos federais e estaduais.

Encontro com o trade

O descerramento da placa ocorrerá em frente ao aeroporto de Bonito, às 14h30, onde o governador Reinaldo Azambuja também fará a entrega do recapeamento de 14 Km da MS-178, entre o terminal aeroviário ao centro da cidade, incluindo ciclovia e iluminação em todo o trecho no valor de R$ 9,5 milhões.

Às 15h30, o governador inaugura o loteamento Lago Azul, do programa Minha Casa Minha Vida, com 64 unidades e investimentos de R$ 5,4 milhões.

Logo em seguida, ele e demais autoridades visitam a obra de pavimentação asfáltica de 23,6 Km da MS-382, entre o centro de Bonito e a entrada do destino turístico Gruta do Lago Azul, em construção com recursos – R$ 21 milhões –, dos governos Federal e Estadual.

O chefe do Executivo Estadual, acompanhado dos ministros Carlos Marun e Vinicius Lummertz, também se reunirá com o trade turístico de Bonito e região, e participará da solenidade de entrega do prêmio Piraputanga de Turismo, organizado pela Associação dos Jornalistas da Mídia Eletrônica e Turismo do Brasil.