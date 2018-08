A convenção do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que lançou a senadora Simone Tebet como candidata ao governo estadual aconteceu neste sábado (4), na Associação Nipo Brasileiro, e reuniu militantes de todo Mato Grosso do Sul.

Ao evento, além do esperado lançamento de Simone, a presença do procurador de Justiça licenciado, Sérgio Harfouche, como candidato a vice causou surpresa a muitos dos presentes.

Ao discursar, Simone ressaltou que lança seu nome para alcançar melhores dias aos sul-matogrossenses. “Não é fazer política pelo poder e sim fazer política pela política, somente assim veremos as coisas melhorarem no nosso Mato Grosso do Sul”, afirmou. Antes de Harfouche discursar, Simone agradeceu à esposa do procurador, Cláudia Harfouche, por “emprestar a ela um homem que não abre mão dos seus princípios e que vai ajuda-la a governar”.

Harfouche considerou que está colocando seu nome a uma contribuição diferente do que tem feito ao longo dos 26 anos de vida pública. “Hoje aceito uma missão diferente, sem me esquecer do que me trouxe até aqui e sem os valores que até hoje norteiam minha vida”, disparou.

O promotor afirmou que o nome “Simone Tebet”, fez a diferença em sua escolha. “Ela representa o que o nosso estado precisa para uma transformação política e social”, disse ao agradecer o convite.

É a primeira vez que Sérgio lança seu nome para concorrer um cargo político. O ministro Carlos Marun, considerou que, mesmo não tendo experiência política, Harfouche tem todas as condições para ajudar a governar o estado. “Experiência política a Simone tem de sobra. Harfouche é um homem honrado.”, avaliou.

Durante a convenção ainda foi lançado como candidatos pelo MDB, o senador Valdemir Moka para a reeleição, além de 14 candidatos a deputado federal e 27 para deputado estadual. Seis partidos compõem a coligação de Simone, são eles: PHS, PR, PTC, PC, PSC e PRTB.