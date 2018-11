Com a chegada do verão devemos reforçar a proteção aos raios solares. O dermatologista e presidente da Sociedade de Dermatologia de Mato Grosso do Sul (SBD/MS), Alexandre Moretti, afirma que é comum os pacientes esquecerem algumas partes importantes do corpo, entre elas, os lábios.

Moretti ressalta que os lábios merecem uma atenção especial, e que sua proteção vai muito além de questões estéticas. “Trata-se de uma área delicada, com pele fina, e que fica constantemente exposta ao sol, por isso, a falta de cuidados pode desencadear pequenas rachaduras, envelhecimento precoce e também o câncer de pele.”

Os principais fatores de risco para desenvolver o câncer labial são a exposição solar, o tabagismo, o alcoolismo e a baixa quantidade de melanina no corpo (pigmento que da cor a pele), por isso, pessoas de pele clara tem uma maior predisposição a desenvolver a doença.

O uso de produtos labiais com ação hidratante e fator de proteção solar (FPS) acima de 30 e o abandono do tabaco e álcool são as melhores formas de prevenção.

Campanha Dezembro Laranja

No dia 01 de Dezembro, dermatologistas de todo Brasil, estarão empenhados em diagnosticar e tratar o câncer de pele. Em Mato Grosso do Sul a campanha acontecerá das 09 às 15 horas no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HU) e no Hospital Adventista do Pênfigo.

O atendimento é gratuito e para participar basta estar portando documentos de identificação e o cartão do SUS.