A partir deste sábado (29) a Cruz Vermelha brasileira em conjunto com o a carreta do Hospital de Câncer de Barretos e o shopping Norte Sul estarão promovendo ação em alusão ao Outubro Rosa.

Nos dias 9 e 10 de outubro, a carreta do Hospital de Câncer de Barretos estacionará no Norte Sul Plaza para realizar exames gratuitos de mamografia e papanicolau. As pessoas interessadas em participar podem realizar os agendamentos a partir do dia 29 de setembro até o dia 5 de outubro, no stand da Cruz Vermelha que fica na Praça de Eventos do Norte Sul Plaza. As vagas são limitadas e o horário de atendimento é o mesmo do shopping.

E para realizar o cadastro, é necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. A faixa etária para a realização dos exames é de 40 a 69 anos para a mamografia e de 25 a 65 anos para o preventivo.

A unidade móvel funcionará a partir das 8h no dia 9 de outubro (terça-feira) e a partir das 7h no dia 10 de outubro (quarta-feira).

De acordo com o Instituto do Câncer (INCA), o diagnóstico precoce pode reduzir a taxa de mortalidade das vítimas da doença. A intenção dessa ação social é fazer com que os exames se tornem acessíveis e ajudem centenas de mulheres na prevenção.

“O objetivo dessa ação social no Norte Sul Plaza, é promover este mês importante para as mulheres, buscando a conscientização através de exames de prevenção de câncer de mama, que é a segunda maior causa de mortes de mulheres. E a Cruz Vermelha está dando todo o apoio para a realização” Tácito Nogueira, presidente da Cruz Vermelha.