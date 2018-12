Brasileiros e estrangeiros formados no exterior, sem registro no Brasil, têm até domingo (16) para se inscreverem no Mais Médicos. Esse será o último dia para enviar a documentação e validar a inscrição no Programa. Segundo o Ministério da Saúde, a medida foi tomada devido a picos de instabilidade do site do programa, causados pelo grande número de acessos, o que pode ter ocasionado dificuldades no momento da inscrição.



O último balanço divulgado contabilizou 6.634 profissionais inscritos no Mais Médicos. O procedimento é realizado por meio do site e não precisa ser complementado no mesmo dia. Ao iniciar o processo, o médico tem até 24 horas para finalizar o envio da documentação para validação da inscrição. Ao todo, são 17 documentos, entre eles, o reconhecimento da instituição de ensino pela representação do país onde os profissionais obtiveram a formação.



CRM no Brasil

A mudança no cronograma também estendeu o prazo para os profissionais com registro (CRM) no Brasil. Agora, eles terão até 18 de dezembro para se apresentarem nas cidades selecionadas e começar a estabelecer junto ao gestor local o início da atuação. Segundo o Ministério da Saúde, 5.352 médicos compareceram ou iniciaram as atividades nas localidades.