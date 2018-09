Mesmo com o feriado prolongado que começou nesta sexta-feira (7) e vai até domingo (9), quatro unidades de saúde de Campo Grande continuarão vacinando contra sarampo e poliomielite. Crianças de 1 anos a menos de 5 anos devem se vacinadas. A vacinação acontece das 6h às 18h nos Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia, Tiradentes, Aero Rancho e Coophavila.

Cerca de nove mil crianças precisam ser levadas pelos pais ou responsáveis para receberem as doses. Mesmo que a criança já tenha recebido as doses das vacinas no passado, precisa tomar outra dose durante a campanha para garantir a imunização contra as doenças.

Os pais e responsáveis devem comparecer às unidades básicas de saúde com suas crianças, levando a caderneta de vacinação para avaliação e registro da vacina.

A campanha de vacinação foi prorrogada e segue até o dia 14 de setembro.