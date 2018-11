A segunda edição do Desafio entre Robôs acontece no próximo sábado (10) em Campo Grande. O evento, promovido pelo Centro de Educação Profissional Ezequiel Lima (Cepef) – em parceria com a empresa Leroy Merlin– tem o objetivo de colocar em prática os conhecimentos básicos adquiridos pelos alunos nos cursos técnicos em Eletroeletrônica e Mecatrônica.

As áreas de conhecimento envolvem a eletrônica, mecânica e programação em placas de desenvolvimentos. Além da modalidade do “Sumô” apresentada em 2017, as modalidades “Segue Linha e Cabo de Guerra” também farão parte das competições. As categorias serão definidas com base em critérios como tamanho e peso dos robôs.

Para repetir o sucesso do ano passado, a organização do evento aposta no aumento do número de participantes, que deve receber o reforço dos estudantes assistidos pelos programas Pronatec e Mediotec.

No Sumô, os robôs rádio-controlados por um piloto, deverão localizar e empurrar o oponente para fora do ringue/arena. Já na modalidade Segue Linha, o objetivo é percorrer uma pista orientada por uma faixa preta com curvas e retas, ganha quem fizer o menor tempo no percurso. E por fim, no Cabo de Guerra, vence a disputa o robô que arrastar seu oponente por 50 centímetros em caráter eliminatório – o mata-mata.

Serviço

As inscrições são gratuitas. Mais informações e o edital do evento, já estão disponíveis.

Evento: 2º Desafio entre Robôs

Data: 10 de novembro (sábado)

Horário: A partir das 14h

Local: Estacionamento da Leroy Merlin (avenida Cônsul Assaf Trad, 6.170 Parque dos Novos Estados – saída para Cuiabá)