De novo: WhatsApp e Instagram ficam fora do ar

Pela segunda vez nesta semana, o Instagram está enfrentando instabilidades em seus serviços, e desta vez sua plataforma "irmã" resolveu acompanhar e os usuários do WhatsApp também enfrentam dificuldades técnicas nesta quarta-feira (3).

Segundo o portal Downdetector, que vigia reclamações de usuários sobre plataformas e serviços online, ambas as plataformas, controladas pela gigante da tecnologia Meta, estão apresentando alguma forma de instabilidade.

No caso do WhatsApp, usuários reclamaram de problemas no envio de mensagens e conexão com os servidores. No Instagram, as reclamações são voltadas para problemas com login, além da dificuldade em se utilizar o aplicativo móvel ou website.

Até o momento, a Meta ainda não se pronunciou sobre a instabilidade, e não se tem previsão de quando as plataformas voltarão ao normal.

