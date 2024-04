Instabilidade piora e Banco do Brasil fica fora do ar nesta sexta-feira

Algumas horas depois de apresentar instabilidade no Pix, na manhã desta sexta-feira (5), os demais serviços do Banco do Brasil também ficaram indisponíveis, com usuários tendo dificuldades até mesmo para acessarem suas contas.

Segundo o portal Downdetector, que vigia reclamações sobre serviços online, houve um pico de reclamações sobre problemas com o BB por volta das 11h30, se referindo aos problemas com o Pix.

E agora nesta tarde, por volta de 15h15, houve o registro de outro pico de reclamações, ainda maior, se referindo aos demais serviços da instituição bancária. Segundo os usuários, eles estão tendo dificuldade em acessar o aplicativo móvel, realizar operações via internet banking, além da instabilidade já relatada em realizar Pix.

Até o momento, o Banco do Brasil não se pronunciou sobre a instabilidade geral dos serviços.

