Usuários reclamam de Pix 'bugado' do Banco do Brasil nesta sexta-feira

Logo pela manhã desta sexta-feira (5), os clientes do Banco do Brasil que precisaram fazer alguma operação no internet banking se depraram com probeblas no aplicativo.

Nas redes sociais dezenas de usuários apontaram que o PIX estaria "bugado"

Conforme dados da plataforma Downdetector, desde às 5h da manhã já foram relatados 190 problemas, representando 29% das falhas da plataforma, outros 7% foram erros do Internet Banking e 63% no login do aplicativo.

O Banco do Brasil ainda não se pronunciou sobre os erros, e até o fechamento desta matéria, usuários continuam relatando instabilidade.

