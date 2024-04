Caiu tudo: WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade

O WhatsApp, o Instagram e o Facebook, plataformas da gigante da tecnologia Meta, estão apresentando instabilidade nesta quarta-feira (17), com reclamações de usuários apontando para falhas desde o início do dia.

Segundo o Downdetector, que vigia reclamações de usuários sobre a disponibilidade de serviços online, as plataformas começaram a apresentar instabilidade ainda cedo, com o número de notificações em relação ao WhatsApp e Instagram já acima da média de registros já pela manhã.

No WhatsApp, usuários reclamam principalmente de instabilidade ao utilizar a versão web. No caso do Instagram, a reclamação mais comum é em relação ao aplicativo. Com o Facebook, usuário apontaram principalmente para problemas de conexão com os servidores da plataforma.

A Meta ainda não se pronunciou sobre a instabilidade em seus serviços, e não há previsão de quando as plataformas devem voltar a funcionar com estabilidade.

