Econect está na Web Summit

A startup sul-mato-grossense, Econect, foi escolhida pela ApexBrasil para participar do Web Summit como parte da delegação brasileira no evento, que está acontecendo desde o dia 15 de abril no Rio de Janeiro.

De Mato Grosso do Sul, a Econect se consolidou como a intermediária de serviços, facilitando a conexão entre empresas, organizações e fornecedores. A empresa trabalha fazendo participação em licitações, negociação de contratos e seleção de fornecedores qualificados.

Para o JD1, o CEO da Econect, Eduardo Feitosa, pontuou que vários contratos foram fechados durante o Web Summit. “Com certeza são clientes que darão oportunidades para outras empresas menores se conectarem com ele. Intermediamos todos os setores, sendo a única intermediadora de serviços para todos os setores sem nicho do país”, disse.

Ao todo, mais de mil startups estão presentes no evento de tecnologia. O evento acontece até amanhã, dia 18. Durante os três dias de imersão do Web Summit, cerca de 600 palestrantes entre políticos, influenciadores, artistas e grandes nomes tecnologia, foram convidados para passar suas experiências aos participantes.

