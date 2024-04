Novos perfis precisarão pagar para publicarem no X, confirma Musk

O bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, anunciou que a plataforma começará a cobrar para que contar novas possam fazem publicações, medida que é vista pelo dono da rede social como uma maneira de se combater robôs.

“Infelizmente, uma pequena taxa para acesso à escrita de novos usuários é a única maneira de conter a investida implacável de bots“, afirmou Musk em uma publicação em sua rede social.

A informação foi inicialmente noticiada pelo portal X Daily News, que rastreia mudanças na rede social, na segunda-feira (15), sendo confirmada ainda no mesmo dia pelo dono da empresa.

No ano passado, a empresa experimentou cobrar uma assinatura anual de US$ 1 para usuários nas Filipinas e na Nova Zelândia poderem publicar e interagir com conteúdo na plataforma.

A informação causou preocupação em alguns usuários da plataforma, no entanto, o bilionário explicou que a limitação valerá para apenas novos usuários. “Isso é apenas para novos usuários. Eles poderão escrever ações gratuitamente após 3 meses”, explicou.

Apesar das afirmações de Elon Musk, foi notada uma mudança nas condições de uso do recurso “Não sou um robô”, que afirma que contas novas devem pagar uma “pequena taxa anual” antes de poderem postar, curtir, favoritar ou responder outras publicações. Essas contas, no entanto, ainda poderiam ter acesso gratuito à leitura de conteúdo.

