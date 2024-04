Inteligência artificial super-humana pode surgir ainda próximo ano, afirma Musk

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da plataforma X, antigo Twitter, deu suas previsões para o surgimento de uma inteligência artificial super-humana, e acredita que ela deverá surgir ainda no próximo ano.

Em entrevista transmitida ao vivo na plataforma X, ele dá uma redução brusca da previsão anterior, que apontava para o ano de 2029 como o marco para o surgimento desse tipo de inteligência artificial.

“Minha estimativa é de que teremos uma IA mais inteligente do que qualquer ser humano provavelmente no final do próximo ano“, afirmou o bilionário.

Apesar disso, ele acredita que sua previsão depende da disponibilidade de energia e dos chips de IA mais potentes. “As pessoas não conseguiam obter chips Nvidia suficientes. Este ano, a transição é para a insuficiência no fornecimento de transformadores. Em um ou dois anos, será somente a disponibilidade de energia elétrica”, acrescentou.

