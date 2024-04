Assinatura do Spotify pode ficar mais cara

Preparando o limite do cartão? O preço da assinatura do Spotify, plataforma líder no mercado de streaming de músicas, deve aumentar o preço de sua assinatura, novamente, segundo informações do portal de notícias Bloomberg. Expectativa é que acréscimo chegue para alguns mercados ainda em abril.

A justificativa para esse aumento na assinatura, estaria na inclusão de audiobooks na plataforma. Essa inclusão surge como uma maneira da plataforma competir com a Audible, plataforma especializada na venda de audiobooks, programas de rádio e TV, e versões em áudio de revistas e jornais.

Pensando no público que não tem interesse pelos audiobooks, o Spotify estará lançando um plano “básico” no Brasil, que manterá o preço da assinatura Premium atual, mas sem acesso aos livros em formato de áudio.

Além disso, a plataforma também deve estar lançando em um futuro próximo o plano “Supremium”, que oferecerá streaming de música com qualidade superior, sem perda de qualidade, e outras funcionalidades.

