Segundou sem reels: Instagram apresenta instabilidade nesta segunda-feira

O Instagram, rede social da gigante da tecnologia Meta, começou o mês de abril apresentando instabilidade, deixando muito de seus usuários sem acesso a diversas funcionalidades da plataforma nesta segunda-feira (1º).

Segundo o site Downdetector, que vigia reclamações de usuários sobre plataformas e serviços online, a rede social está apresentando instabilidade, com o pico de reclamações às 15h18 (horário local de Mato Grosso do Sul).

Os usuários estão enfrentando dificuldades em diversas funcionalidades da plataforma, como publicares reels e acessar fotos e publicações de outros perfis.

No X, antigo Twitter, usuários do Instagram foram reclamar da instabilidade no Instagram. “Instagram só dá problema né brother, como que pode toda semana ser algum erro diferente”, afirmou um usuário.

Até o momento, a Meta, dona do Instagram, ainda não se pronunciou sobre a instabilidade. Não há previsão de quando os serviços irão se estabilizar.

